О том, что в среду, 17-го января, под временно захваченным Токмаком на Запорожье прогремела серия взрывов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную мэром Мелитополя Иваном Федоровым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Федорова, вчера в окрестностях Токмака прозвучало, как минимум, 6 взрывов. Окрестности Токмака были задеты по одной причине — в данном фронтовом городе, фактически в каждом помещении, на каждом захваченном предприятии, «освободители» размещают свою бронетехнику и «живую силу». Таким образом, не возникает никаких сомнений, что в среду, под Токмаком продолжилась «демилитаризация» захватчиков.

Кроме того, идентичная «утилизация» оккупантов не прекращается и в Бердянске, и в Мелитополе: несколько «взрывных инцидентов» произошли 16-го января в первом указанном городе, в месте концентрации вояк РФ на территории промышленной зоны; бойцы сил украинского сопротивления продолжили «работу» и в Мелитополе, выведя из строя автомобиль с «хорошими русскими».

Ранее мы писали о том, что Федоров рассказывал о «бавовне» в Бердянске 13-го января.