О том, что сегодняшним утром, на территории временно оккупированного Бердянска в Запорожской области прозвучала серия взрывов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале городского главы Мелитополя Ивана Федорова.

По словам Федорова, это утро в Бердянске выдалось довольно громким. Пока фактически во всей Украине звучали сигналы «воздушной тревоги», на оккупированных территориях решили тоже не отставать: местное население данного курортного города массово сообщало о звуках взрывов, после которых, в нескольких районах, были заметны столбы густого дыма.

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