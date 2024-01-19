О том, что на временно оккупированной части Донетчины фиксируется заметное падение морально-психологического здоровья «освободителей», а также чем это вызвано, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

Как стало известно, в течение декабря 2023-го года, командование путинской армии учло колоссальные потери в личном составе и бронетехнике ВС РФ, практически отказавшись от боевого применения подобных измотанных и деморализованных войск.

Кроме того, представителями так называемой «комендатуры» российской армии, не прекращаются массовые задержания оккупантов, совершивших уголовные правонарушения: «живая сила» противника традиционно наращивает динамику распития алкогольных напитков и употребления наркотических веществ, что приводит, в том числе, и к интенсивному бегству с позиций на направлениях боевого столкновения.

Ранее мы писали о том, как российские «власти» в оккупированных регионах Украины намереваются обогатиться на дефиците яиц в государстве-террористе.