О том, что вследствие абсолютной неспособности российского правительства в удовлетворении потребностей населения, в частности, куриными яйцами, на временно оккупированных территориях Луганской области, местные «власти» решили «экспроприировать» единственную действующую птицефабрику региона, поскольку стоимость ее продукции продолжает расти, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

Как информируют в ЦНС, полицаи возбудили против руководства данного сельхозпредприятия уголовное дело, планируя ввести на птицефабрике так называемую «временную администрацию», которая позднее национализирует и передаст указанное производство в «нужные руки».

Следует отметить, что вышеописанная ситуация наглядно демонстрирует не только отношение россиян к институту «частной собственности», но и подтверждает низкий уровень мышления ставленников Кремля, готовых разворовать и захватить все, что может принести деньги.

Ранее мы писали о том, какие оккупированные регионы могут пострадать от нового экоцида, спровоцированного РФ.