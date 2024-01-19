О том, что теперь потенциальные пенсионеры могут предоставлять справку о заработной плате, начисляемой до 1-го июля 2000-го года, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ПФУ.
В частности, от особы, намеренной оформить пенсионное пособие в текущем году, потребуется:
- заявление в стандартной форме (предоставляется ПФУ);
- паспорт гражданина Украины/ID-карта;
- справка касательно места регистрации/проживания гражданина/свидетельство ВПЛ;
- ИНН;
- трудовая книжка;
- справка относительно размера зарплаты за 5 лет, непрерывно, по 30-е июня 2000-го года;
- «бумаги», подтверждающие трудовой стаж с 1-го января 2004-го года (диплом об очном обучении/военный билет);
- справка об особом статусе (лицам с инвалидностью, чернобыльцам, военнослужащим);
- 2-ве цветные фотографии размером 4 на 6 сантиметров (для вклейки в пенсионное удостоверение);
- реквизиты открытого пенсионного/социального счета в банке.
Также, можно направить заявку на оформление пенсионного пособия в цифровом варианте через госпортал э-услуг ПФУ, если есть:
- квалифицированная электронная подпись (КЭП);
- отсканированные копии всех вышеописанных документов.
Ранее мы писали о том, что в ПФУ демонстрировали, как различаются пенсии украинцев по областям.