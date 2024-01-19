О том, что теперь потенциальные пенсионеры могут предоставлять справку о заработной плате, начисляемой до 1-го июля 2000-го года, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ПФУ.

В частности, от особы, намеренной оформить пенсионное пособие в текущем году, потребуется:

заявление в стандартной форме (предоставляется ПФУ);

паспорт гражданина Украины/ID-карта;

справка касательно места регистрации/проживания гражданина/свидетельство ВПЛ;

ИНН;

трудовая книжка;

справка относительно размера зарплаты за 5 лет, непрерывно, по 30-е июня 2000-го года;

«бумаги», подтверждающие трудовой стаж с 1-го января 2004-го года (диплом об очном обучении/военный билет);

справка об особом статусе (лицам с инвалидностью, чернобыльцам, военнослужащим);

2-ве цветные фотографии размером 4 на 6 сантиметров (для вклейки в пенсионное удостоверение);

реквизиты открытого пенсионного/социального счета в банке.

Также, можно направить заявку на оформление пенсионного пособия в цифровом варианте через госпортал э-услуг ПФУ, если есть:

квалифицированная электронная подпись (КЭП);

отсканированные копии всех вышеописанных документов.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ демонстрировали, как различаются пенсии украинцев по областям.