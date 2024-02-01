О том, что в нашей стране пока не намерены увеличивать тарифы на электроэнергию, по крайней мере до середины весны, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства энергетики Украины Германа Галущенко, опубликованное в «Новини.LIVE».

По словам Галущенко указал, как он неоднократно упоминал, поднятия тарифов на электричество не предусматривается в ближайший месяц, так как в соответствии с действующим постановлением Кабмина, текущая стоимость данной услуги должна остаться неизменной до окончания отопительного сезона, то есть, до 1-го мая.

Кроме того, отдельно глава Минэнерго подчеркнул — на данный момент не ведется никаких обсуждений касательно увеличения тарифов, даже после отопительного сезона:

Как люди могут такое комментировать, не имея никакого представления, что происходит на самом деле.

Ранее мы писали о том, что «Газмережі» ознакомили с тарифами за обслуживание внутридомовой системы.