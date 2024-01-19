О том, что тарификация зависима от численности квартир в доме и состояния системы, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу газораспределяющей компании «Газмережі», обслуживающей Днепропетровскую, Кировоградскую, Киевскую, Харьковскую, Львовскую, Житомирскую, Черкасскую, Винницкую, Черниговскую, Тернопольскую, Волынскую, Закарпатскую и Запорожскую области.

В частности, если взять усредненный годовой платеж в 264 гривны с каждой из 78-ми квартир в условной многоэтажке, то внесенными средствами будут покрыты нижеуказанные общедомовые услуги:

за осмотр стояков, ответвлений выключающего устройства/газового прибора — 2 015,1 гривны;

за обследование трубопроводов в местах общей доступности — 232,56 гривны;

за проверку герметичности муфтовых/сланцевых соединений — 87,4 гривны/304,8 гривны;

за плановые испытания труб давлением воздушной смеси/на плотность — 1 745,2 гривны/458,7 гривны;

за проверку тяги в воздушных каналах/каждый последовательный проход — 69,58 гривны/434,14 гривны;

за обслуживание запорных устройств — 1 225,6 гривны.

Ранее мы писали о том, что эксперт сообщил, когда в 2024-м году вырастут тарифы на все коммунальные услуги.