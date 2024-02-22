О том, что на данный момент ведутся интенсивные работы, касающиеся подготовки Украины к получению первых датских истребителей F-16 не позднее лета, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Минобороны Дании.

По словам главы Минобороны Дании Троэльса Лунд Поульсена, сейчас сложно рассуждать о фиксированном графике отправки F-16 в Украину, так как сформировались дополнительные условия, которые должны быть урегулированы, прежде чем ВСУ смогут использовать переданные самолеты.

В частности, украинским летчикам и сопутствующему отечественному вспомогательному техперсоналу следует полностью пройти курс обучения, а Украине — создать необходимую логистику и соответствующую инфраструктуру не позднее лета, а не весны, как сообщали иноСМИ ранее.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что Столтенберг рассказывал, разрешат ли украинским пилотам F-16 наносить удары по объектам в РФ.