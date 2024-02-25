О том, что, как и ранее, получить статус пенсионера пожилые граждане страны смогут в 60 лет, при условии аккумулирования необходимого количества страхового, или иначе официального трудового стажа, то есть с которого регулярно уплачивались взносы в Пенсионный фонд, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании», опубликованный на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Как стало известно, тенденция с ростом количества страхового стажа в Украине рассчитана до 2028-го года — каждый год потенциальным пенсионерам станут прибавлять по 1 обязательному году стажа. Таким образом, для выхода на «заслуженный отдых» в 60-т лет к 2028-му году, особе, заинтересованной в помощи от ПФУ, следует подкопить не менее 35 лет стажа, чтобы рассчитывать на получение официального статуса «пенсионера».

Впрочем, в этом году для ухода «на покой» потребуется несколько меньше ле, в частности:

с 60-ти лет — не менее 31-го года стажа;

с 63-х лет — от 21-го до 31-го года стажа;

с 65-ти лет — от 15-ти лет до 21-го года стажа.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль раскрывал нюансы обновленной индексации пенсий в 2024-м году.