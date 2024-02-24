О том, что традиционное повышение размера пенсионных пособий в нашей стране пройдет с 1-го марта, пишет «НБН», ссылаясь на официальное заявление, обнародованное в официальном Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, суммы пенсий в Украине повысят почти на 8 процентов (7,9 процента), то есть средний размер поднятия составит 322 гривны, а усредненная сумма соцпомощи подрастет до 5 717 гривен.

Кроме того, данный положительный процесс затронет не менее 10 млн украинцев, а именно:

9,5 млн обычных гражданских пенсионеров;

почти 0,6 млн экс-силовиков;

около 0,1 млн участников ликвидации катастрофы на ЧАЭС.

Также, с приходом апреля, в автоматическом режиме пересчитают пенсионные пособия 0,654 млн трудоустроенных пожилых граждан, учтя объем накопленного страхового стажа.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ отвечали, изменится ли размер выплат по нетрудоспособности с марта.