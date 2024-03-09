О том, российские власти станут особенно уязвимыми к повышению стоимости автотоплива в преддверии президентских выборов, запланированных в период с 15-е по 17-е марта, поскольку удары украинских дронов несколько испортят «красивую картинку» о стабильности, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии указывают — с 1-го марта РФ была вынуждена ввести полугодовой запрет на экспорт бензина, намереваясь стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке (слишком вырос спрос), а также возобновила экспортное эмбарго, действовавшее с 21-го сентября по 17-е ноября прошлого года.

В Минобороны Великобритании полагают — нефтеперерабатывающие мощности РФ заметно уменьшились по причине недавних многочисленных атак БПЛА Украины на нефтеперерабатывающие заводы по всей территории страны-агрессора. Таким образом, ограничения на экспорт призваны минимизировать существенное давление на регулярность поставок, дав России время на проведение ремонтных работ на своих НПЗ.

Следует отметить, на вышеописанный ремонт, судя по всему, уйдет гораздо больше времени, чем ранее, так как западные санкции не дают импортировать некоторые необходимые компоненты.

Ранее мы писали о том, как в ГУР комментировали ночной удар дронов по двум НПЗ в России.