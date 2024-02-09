В эфире национального телемарафона представитель украинской военной разведки, комментируя удары БПЛА по двум российским НПЗ, заявил, что тот, кто пришел в Украину с мечом, от меча будет страдать, информирует «НБН».

Спикер ГУР МОУ подчеркнул, что это касается всех военных объектов государства-террориста, а также других, которые поддерживают ВПК и российские оккупационные силы. При этом он не подтвердил и не опроверг, что заводы в РФ атаковали украинские беспилотники.

Юсов заверил, что «хлопки» будут продолжаться на суше, на море и в разных частях страны-агрессора. Пресс-секретарь ведомства добавил, что так должно быть и это «справедливость, которая будет продолжаться».

Как сообщалось, СМИ заявили, что удары дронов по нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае – спецоперация Службы безопасности Украины.