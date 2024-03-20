О том, что у КПП «Медыка-Шегини» со стороны соседнего государства началось блокирование рейсового пассажирского автотранспорта из Украины, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение, обнародованное в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы.

В соответствии с информацией, предоставленной польскими коллегами, перекрытие движения автобусов началось около 11 часов утра этой среды, 20-го марта. В частности, организаторы протеста, то есть поляки, закрывают движение перед КПП «Медыка», смежном с украинским КПП «Шегини».

Как стало известно, планируется пропускать не более одного автобуса в два часа, как на въезд в Украину, так и на выезд, при этом, касательно приблизительных сроков блокады движения указанной категории автотранспорта, пока мало что известно, потому отечественным перевозчикам и рядовым гражданам следует учесть данную информацию при планировании своих поездок.

Ранее мы писали о том, что в ГПСУ заявляли об отказе поляков пропускать гуманитарные грузы в Украину.