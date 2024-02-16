О том, что поляки, заблокировавшие приграничные КПП, судя по всему, не пропускают необходимое количество гуманитарной помощи, следующей в нашу страну, пишет «НБН», ссылаясь на мнение, высказанное представителем Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андреем Демченко в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Демченко, из громадной очереди, образованной на территории сопредельной Польши, местные фермеры, судя по всему, даже не стараются выделять грузовые автотранспортные средства, перевозящие не только гуманитарную помощь, но и прочие важнейшие грузы, которые движутся в сторону Украину.

В частности, на уточняющий вопрос, касающийся того, в действительности ли гумпомощь для Украины «застряла» в Польше, спикер ГПСУ ответил утвердительно — «скорее всего, да».

Ранее мы писали о том, как в ГПСУ прокомментировали решение Минска о введении «режима контртеррористической операции» 15-го февраля.