О том, практически весь иранский «массивный рой», состоящий из более, чем 200 дронов-камикадзе, а также крылатых/баллистических ракет, был успешно «приземлен» системой ПВО Израиля при участии сил государств-союзников (как минимум — Великобритании и США), пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Армии обороны (ЦАХАЛ) контр-адмирала Даниэля Хагари, опубликованное BBC.

По словам Хагари, десятки вражеских целей сбиты на подлете к израильской территории. Однако, вследствие падения обломков нескольких иранских ракет, немного поврежден один из израильских военных объектов (по сообщениям местных СМИ, речь идет о военной базе в пустыне Негев в южной части Израиля).

Контр-адмирал резюмировал:

Операция еще не завершена. Наши самолеты продолжают перехватывать цели.

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