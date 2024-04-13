О том, что электростанции нашей страны планируют прикрывать от обстрелов РФ не только средствами радиоэлектронной борьбы, но и введут определенные инновации в подходе к защите, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, не допустить «блэкаутов» в Украине правительство намерено осуществив:

проведение оперативных ремонтов, включающих полное восстановление объектов генерации и распределения;

децентрализацию энергосистемы, что минимизирует ее уязвимость и добавит надежности (закуплено не менее 120 малых когенерационных установок);

расширение возможностей ПВО — будут приобретены средства радиоэлектронной борьбы именно для объектов критической инфраструктуры или компаний-поставщиков, которые в этом нуждаются.

Ранее мы писали о том, что в «Центрэнерго» прокомментировали на слухи о получении почти 10 млрд гривен на защиту Трипольской ТЭС.