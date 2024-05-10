О том, каким требованиям должны соответствовать земельные наделы, чтобы за них можно было не платить в госбюджет, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

В частности, «необлагаемый» участок должен подпадать под нижеуказанные лимиты:

площадь до 0,01 гектара — предназначен для возведения индивидуального гаража;

до 0,1 гектара — для индивидуального дачного строительства;

до 0,12 гектара — на садоводческие цели;

до 0,25 гектара — для возведения/обслуживания жилья, хозпостроек и сооружений (на приусадебных участках) в сельской местности;

до 0,1 гектара — для возведения/обслуживания жилья, хозпостроек и сооружений (на приусадебных участках) в городах;

до 0,15 гектара — для возведения/обслуживания жилого дома, хозпостроек и сооружений (на приусадебных участках) в поселках городского типа;

до 2 гектаров — для ведения сельского хозяйства в частном порядке.

Ранее мы писали о том, что Минсоцполитики анонсировало 5-кратное увеличение субсидий для жителей Харьковщины.