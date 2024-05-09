О том, что вследствие вышеописанных трудностей, Кабмин решил поднять размер соцпомощи на текущий неотапливаемый сезон для жителей Харькова и области, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства социальной политики.

Как стало известно, с целью соответствующе поддержать население региона, суммы социальной помощи вырастут в нижеуказанном порядке, в период с мая по сентябрь 2024 года:

субсидиарные выплаты — со 106 гривен до 530 гривен/ежемесячно;

льготные «скидки» — с 74 гривен до 370 гривен/ежемесячно.

При этом, для назначения усиленных субсидий/льгот обращаться никуда не потребуется — Пенсионный фонд произведет обновление сумм в автоматическом режиме.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ объясняли, кому из граждан необходимо лично обратиться за переоформлением «летней» субсидии.