О том, что военные эксперты располагают доказательствами, подтверждающими захват армией Путина абсолютно иной, меньшей площади украинских территорий — суммарно чуть более 752 квадратных километров, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал Института изучения войны (ISW)

В соответствии с предварительными оценками ISW, «вторая армия мира» смогла «подмять» под РФ почти 516 квадратных километров, в период с начала текущего года по 29 апреля.

Кроме того, аналитики Института изучения войны отдельно подчеркнули — вопреки достижению российскими войсками некоторых тактических успехов в северной части Харьковской области в начале прошлого месяца, глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов сильно завысил масштабы прорыва «освободителей» в Украине за этот год.

В частности, Силам Обороны Украины удалось снизить темпы наступления российско-оккупационных войск не только на севере Харьковщины, но и непосредственно в Волчанске, который РФ намеревалась оккупировать за «2-3 дня».

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали планы РФ, концентрирующей силы в северной части Харьковщины.