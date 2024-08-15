Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), несовершеннолетних украинцев с временно оккупированной Донетчины путинский «лидер мнений» повез в Кронштадт, якобы являющийся городом военно-морской «славы» государства-террориста.

В частности, Охлобыстин, запомнившийся по кличу «ГОЙДА!», проведет для украинских детей серию лекций о «российском величии», православных скрепах Москвы и успехах «второй армии мира», с целью максимально ассимилировать несовершеннолетних к «культуре РФ», тем самым выхолостив их идентичность.

В ЦНС отмечают — аналогичная методика воспитания послушного и надежного ресурса для последующих проявлений метастазов «русского мира», — переписывание истории. Власти Кабардино-Балкарии передали на ВОТ Херсонской области 1 200 новых «учебников», касающихся истории России за периоды с 1914 по 1945 год, а также «1945 год — начало XXI века» и «Всемирная история».

Ранее мы писали о том, что в Генпрокуратуре рассказывали, сколько украинских детей ранила и убила армия Путина за время войны.