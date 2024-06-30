О том, что российско-оккупационные войска, с начала полномасштабной агрессии, убили в Украине более 500 детей, и еще не менее 1 400 — нанесли ранения различной степени тяжести, пишет «НБН», ссылаясь на трагическую статистику, обнародованную в Telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

Как стало известно, более 1 973 украинских детей пострадали вследствие полномасштабной вооруженной агрессии государства-террориста — по состоянию на утро этого воскресенья, 30 июня, 554 ребенка погибли, и более 1 419 — травмированы.

В соответствии с информацией, предоставленной ювенальными прокурорами, больше всего пострадали несовершеннолетние:

на Донетчине — 550;

на Харьковщине — 399;

на Херсонщине — 154;

на Днепропетровщине — 152;

на Киевщине — 130;

на Запорожье — 119.

Ранее мы писали о том, что в ГСЧС показывали последствия удара РФ по Вольнянску на Запорожье.