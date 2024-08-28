Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал, обнародованный в Telegram-канале 28 отдельной механизированной бригады (ОМБр ВСУ) имени «Рыцарей Зимнего Похода», не так давно был эффективно поражен истребитель-штурмовик Су-25 «второй армии мира», пролетавший над Кураховским участком фронта (Донецкая область).

По словам наших защитников, о судьбе экипажа вражеского авиасредства пока мало что известно, но воины подразделения противовоздушной обороны бригады могут уверенно утверждать, — «мы точно знаем, что одной проблемой для нашей пехоты меньше».

В ОМБр имени «Рыцарей Зимнего похода» подвели черту:

«Вечного полета», — как говорят некоторые вражеские блогеры.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Министерстве обороны прокомментировали недавний массированный обстрел Украины.