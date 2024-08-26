Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на 24 Канал

Жилые дома и критическая инфраструктура оказались под прицелом агрессора, что подчеркивает необходимость для Украины укреплять свои оборонительные возможности и усиливать применение дальнобойного оружия.

Глава Министерства обороны Украины отметил, что в условиях непрекращающейся угрозы со стороны России необходимо снять все ограничения на удары по военным объектам противника. Украина активно разрабатывает и готовит к применению собственное оружие, чтобы ответить на агрессию. Несмотря на постоянные атаки, страна остается непоколебимой в своей борьбе за независимость, выражая глубокие соболезнования семьям погибших.

На фоне этих событий в медиа-среде активно обсуждается характер российских ударов. Украинские власти подчеркивают, что действия России не связаны с конкретными событиями, а являются частью общей тактики ведения войны, направленной преимущественно против гражданского населения. Активное использование стратегической авиации и комбинированных ударов подтверждает террористический характер российской агрессии.

Несмотря на сложные условия, украинский народ продолжает бороться, объединяясь перед лицом врага. Страна верит в победу и справедливость, не отступая от своей цели восстановить мир и свободу на своей земле.

Напомним, ранее мы писали про массированную атаку на Киевщину.