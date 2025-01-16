Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль главкома Александра Сырского, во время указанного телефонного разговора, американского коллегу ознакомили с текущей обстановкой на фронтах Украины.

Исходя из слов Сырского, лишь благодаря мужеству и отваге наших защитников, превосходящая по численности армия Путина не смогла достигнуть стратегических целей «ни на одном из участков фронта». В частности, главком поблагодарил наших воинов за эффективность боевой работы, выполненной в ходе интенсивных боестолкновений с «освободителями».

Кроме того, Сырский высказал идентичную благодарность Брауну за сохранение положительной динамики в отправке Украине американских материально-технических ресурсов, в особенности: комплексов ПВО, тяжелой бронетехники, арт- и авиабоеприпасов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ раскрывали особенности тактики оккупантов в городе Часовой Яр и под Торецком.