Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление спикера оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Луганск» полковника Дмитрия Запорожца, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», российско-оккупационная армия пытается продвинуться на Торецком направлении.

Исходя из слов Запорожца, вражеская тактика на Торецком направлении сохраняется традиционной: оккупанты прибегают к интенсивным артиллерийским обстрелам, одновременно осуществляя штурмы и минируя важные районы. В частности, «освободители» совершают атаки, бросая в бой малые группы под прикрытием минометного огня и FPV-дронов. Также, враги стараются установить больше противопехотных мин ТМ-62 рядом со зданиями и логистическими путями.

Спикер «Луганска» прокомментировал ситуацию в Часовом Яру, отметив — захватчики используют трубы канала Северский Донец — Донец, не только чтобы укрываться от непогоды, но и под прикрытием тумана, через эти подземные коммуникации, пробуют проникнуть вглубь города, однако наши операторы БПЛА фиксируют такие перемещения, и уничтожают оккупантов.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказывали о ситуации на Волчанском направлении.