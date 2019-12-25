«Это честь для меня»: Трамп о своей съемке в фильме «Один дома-2»

Президент США вспомнил, как в 90-х годах появился в самом популярном рождественском фильме.

И хоть сам фильм вышел на экраны почти 30 лет назад, в 1992 году, он до сих ор держит лавы самого популярного рождественского фильма в мире. Спустя столько лет, он не надоедает и его интересно смотреть каждый год.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Deadline».

Не забыл о фильме и хозяин Белого дома Дональд Трамп, который снимался во второй части фильма. И хотя Трамп появился в нём всего на мгновение, он считает это честью для себя:

«Много людей до сих пор помнят мое камео в этом фильме. А дети часто говорят, что видели меня в нем, хотя тогда я был намного моложе. Я считаю, это очень хороший фильм».

Напомним, ранее мы писали, что культовый фильм «Один дома» планируют переснять.