О том, что у 45 президента Соединенных Штатов Америки, судя по всему, недостаточно ума, чтобы выполнить свои намерения относительно даже краткосрочного становления диктатором, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение бывшего советника по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа, Джона Болтона, опубликованное французским изданием Le Figaro.

В частности, Болтону задали вопрос, касающийся того, наблюдал ли он в Трампе проявление определенных «диктаторских замашек», на что экс-советник ответил лаконично, но емко:

У него нет мозгов [для этого], ради Бога!

Кроме того, бывший советник по нацбезопасности подчеркнул — скандальный олигарх Трампа даже не в состоянии сформировать собственную политическую философию, и предпочитает не участвовать в анализе геополитической ситуации или принятии ответственных решений.

Ранее мы писали о том, что глава Минобороны Эстонии рассказывал, в чем прав Трамп относительно союзников США в Европе.