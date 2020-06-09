Ядерная сделка США и России: к диалогу может приобщиться еще одна страна

США и РФ готовы продолжать диалог по сокращению стратегических ядерных наступательных вооружений. Данной информацией поделился спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Вашингтон и Москва готовы обсудить новую ядерную сделку. Ядерный договор двух стран, как известно, истекает в 2021 году. Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон также хочет видеть на переговорах и Китай. Вот только согласится ли Пекин приобщиться к диалогу РФ и США на данный момент неизвестно.

Отмечается, что Россия хочет продлить действие данного договора еще на пять лет. Но при этом в Кремле не хотят идти на какие-либо уступки.

Переговоры по данному вопросу со спецпредставителем президента США со стороны РФ ведет заместитель руководителя МИД РФ Сергея Рябков.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что обсудить новый ядерный договор стороны предварительно договорились 22 июня. А местом для переговоров стороны выбрали Вену.

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