Отмена санкций против РФ: Болтон раскрыл ранее неизвестную информацию о Трампе

За рубежом
Ольга Гергелюк0
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Экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон раскрыл, как президент США Дональд Трамп хотел отменить санкции против РФ. Ранее неизвестной информацией о намерениях главы Белого дома Болтон поделился в своей книге «Комната, где это произошло».

Джон Болтон и Дональд Трамп
Джон Болтон и Дональд Трамп. Фото — dyvys.info

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «CNN».

По информации бывшего советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, президент США Дональд Трамп хотел ослабить и даже отменить санкции против РФ. Об этом Болтон излагает в своей книге под названием «Комната, где это произошло». Стоить отметить, что книга еще не появилась в продаже, но уже вызвала большой резонанс в Штатах.

Отмечается, что в своих мемуарах Болтон рассказывает о том, что Дональд Трамп публично поддерживал санкции против РФ, но не публично говорил совсем другое. В своей книге Болтон пишет, что от Трампа часто звучали заявления, что санкции против РФ слишком жесткие и их нужно отменить. По словам Болтона,  это было в то время, когда весь мир реагировал на отравление  Скрипалей и вводил новые санкции против РФ.

Кроме этой информации, Болтон пишет и о других интересных нюансах. В частности, экс-советник Трампа подтверждает информацию о том, что Трамп давил на Украину, и взамен на военную помощь от Штатов, требовал от Украины начать расследование против семьи Байдена.

Ранее мы сообщали, что в Кремле рассказали, согласился ли Лукашенко приехать в Москву на парад Победы. 

 

 


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