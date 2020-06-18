Отмена санкций против РФ: Болтон раскрыл ранее неизвестную информацию о Трампе

Экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон раскрыл, как президент США Дональд Трамп хотел отменить санкции против РФ. Ранее неизвестной информацией о намерениях главы Белого дома Болтон поделился в своей книге «Комната, где это произошло».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «CNN».

По информации бывшего советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, президент США Дональд Трамп хотел ослабить и даже отменить санкции против РФ. Об этом Болтон излагает в своей книге под названием «Комната, где это произошло». Стоить отметить, что книга еще не появилась в продаже, но уже вызвала большой резонанс в Штатах.

Отмечается, что в своих мемуарах Болтон рассказывает о том, что Дональд Трамп публично поддерживал санкции против РФ, но не публично говорил совсем другое. В своей книге Болтон пишет, что от Трампа часто звучали заявления, что санкции против РФ слишком жесткие и их нужно отменить. По словам Болтона, это было в то время, когда весь мир реагировал на отравление Скрипалей и вводил новые санкции против РФ.

Кроме этой информации, Болтон пишет и о других интересных нюансах. В частности, экс-советник Трампа подтверждает информацию о том, что Трамп давил на Украину, и взамен на военную помощь от Штатов, требовал от Украины начать расследование против семьи Байдена.

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