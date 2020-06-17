Путин пригласил Лукашенко на парад Победы 24 июня: в Кремле озвучили ответ белорусского лидера

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко будет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «INTERFAX.ru».

Этой информацией поделился посол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев. Он поблагодарил президента РБ за принятое решение.

Российский дипломат заявил, что готовность Лукашенко приехать к Путину на парад Победы «подтверждает единство подходов двух наших братских государств в оценке подвига советского народа и солдат Великой Отечественной войны».

Стоить отметить, что официального подтверждения данной информации от пресс-службы президента РБ Александра Лукашенко нет.

Как известно, из-за пандемии коронавируса в РФ не проводили парад Победы 9 мая. Руководство Кремля выбрало другую дату – 24 июня. А вот в Республике Беларусь торжественные мероприятия в честь 75-летия со дня Победы во Второй мировой войне состоялись 9 мая. Парад Победы в Минске прошел несмотря на пандемию коронавируса, а также призывы ВОЗ отменить данное мероприятие. Вот только к Лукашенко президент РФ Владимир Путин из-за пандемии коронавируса не приехал. Отказался ехать и президент Украины Владимир Зеленский.

К слову, Владимиру Зеленскому приглашение в Москву 24 июня на парад Победы от руководства Кремля не поступало. Не удостоит своим присутствием на данном мероприятии и президент Франции Эммануэль Макрон. Как сообщили ранее в Елисейском дворце, лидера Французского государства не приглашали в Москву на парад Победы.

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