Мы должны думать об американцах — Трамп запретил выдавать иностранцам рабочие визы в США

Согласно указу американского президента, до конца 2020 года иммигрантам не будут выдавать некоторые виды рабочих виз.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

Согласно распоряжению Дональда Трампа, Америка на время прекратит выдачу таких рабочих виз:

Н-1В — виза для квалифицированных работников в сфере технологий и науки;

Н-2В — виза для сезонных работников;

Н-4 — виза для супругов, которые владеют визой Н-1В;

L-1 — виза для руководителей больших корпораций;

J-1 (под запрет попали лишь несколько виз этой категории) — визы для ученых, преподавателей, участников культурных программ и программ по обмену.

Как отметил американский президент, он, в первую очередь, желает поддержать своих соотечественников, которые оказались в трудном положении из-за коронакризиса. Много американцев и так потеряли работу и сейчас конкуренция с иммигрантами в стране не нужна, считает Трамп:

«Мы должны защищать наших граждан, их жизни и работу».

Визы перестанут выдавать уже с 24 июня. Новшество не заденет тех, кто уже имеет рабочею визу.

По данным американских СМИ, из-за запрета Трампа в США не смогут попасть более 500 000 работников.

Отметим, что решение Трампа уже попало под критику. В частности, больше всех недовольны большие технологические корпорации, такие как Google, Facebook, Twitter, Amazon, Microsoft и Uber.

Напомним, ранее мы писали, что Трамп рассказал, как улучшить ситуацию с коронавирусом в США.