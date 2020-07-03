Трамп не хотел слушать негативные новости о Путине — Болтон

За рубежом
Христина Качоровська0
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Бывший советник американского президента Джон Болтон продолжает шокировать мир своими откровениями о Дональде Трампе.

Трамп и Путин
Трамп и Путин. Фото — gazeta.ru

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «24 канал«.

На сей раз Болтон рассказал, что президент США Дональд Трамп не желал слушать какую-либо негативную информацию о его российском коллеге Владимире Путине:

«Все понимают, что из себя представляет Российская Федерация… За исключением, скорее всего, Трампа», — поведал Болтон в эфире «CNN».

Экс-чиновник добавил, что разведка всегда предупреждала Трампа об угрозах со стороны России, но последний, вместо адекватной реакции, «что-то бурчал и жаловался».

Напомним, ранее Болтон рассказал, как Трамп на самом деле относиться к Украине.


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