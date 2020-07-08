Дональд Трамп хочет снова встретиться с Ким Чен Ыном

За рубежом
Христина Качоровська0
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Глава Белого дома считает, что встреча с северокорейским лидером может стать очень продуктивной.

Ким Чн Ын и Дональд Трамп
Ким Чн Ын и Дональд Трамп. Фото — rbc.ru

Об этом пишет «НБН» ссылаясь «Сегодня«.

По словам Трампа, он готов ко второй встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном на высшем уровне:

«Я понимаю, что они жаждут встретиться и, думаю, это обязательно произойдет. Я бы встретился, если бы знал, что от встречи будет польза».

Трамп добавил, что у него с Ким Чен Ыном довольно неплохие отношения и встреча может стать продуктивно.

Примечательно, в самой Северной Корее о встрече с Трампом ничего не говорят. Более того, в Пхеньяне сигнализируют, что не хотят снова вести зашедшие в тупик переговоры по ядерному оружию.

Напомним, ранее мы писали, что в КНДР передумали воевать с Южной Кореей.


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