Трамп предлагает перенести выборы президента США из-за коронавируса

За рубежом
Христина Качоровська0
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Американский президент призывает отложить президентские выборы в США, которые должны состояться уже 3 ноября.

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото — gazeta.ru

Об этом Трамп написал у себя в Twitter, пишет «НБН«.

Хозяин Белого дома опасается, что если на выборах разрешат голосовать по почте, то это станет поводом для фальсификаций:

«Если будет принято решение о голосовании по почте… То выборы 2020 будут самыми неточными и фальсифицированными в истории США. Это будет большим позором для нашей стран. Давай перенесем выборы, пока люди не смогут голосовать на участках: независимо, безопасно и защищено».

 

Напомним, ранее мы писали, что у Байдена высокие шансы победить на выборах президента США.


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