Трамп предлагает перенести выборы президента США из-за коронавируса

Американский президент призывает отложить президентские выборы в США, которые должны состояться уже 3 ноября.

Об этом Трамп написал у себя в Twitter, пишет «НБН«.

Хозяин Белого дома опасается, что если на выборах разрешат голосовать по почте, то это станет поводом для фальсификаций:

«Если будет принято решение о голосовании по почте… То выборы 2020 будут самыми неточными и фальсифицированными в истории США. Это будет большим позором для нашей стран. Давай перенесем выборы, пока люди не смогут голосовать на участках: независимо, безопасно и защищено».

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Напомним, ранее мы писали, что у Байдена высокие шансы победить на выборах президента США.