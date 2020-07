Трамп предлагает перенести выборы президента США из-за коронавируса

Американский президент призывает отложить президентские выборы в США, которые должны состояться уже 3 ноября.

Об этом Трамп написал у себя в Twitter, пишет «НБН«.

Хозяин Белого дома опасается, что если на выборах разрешат голосовать по почте, то это станет поводом для фальсификаций:

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020