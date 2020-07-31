В России ждут, что Беларусь отпустит задержанных российских наемников из ЧВК «Вагнера»

Дмитрий Песков сообщил, что Москва ждет, что в ближайшие дни все задержанные в Республике Беларусь россияне будут выпущены на волю.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «ТАСС«.

«У нас нет сомнений, что в течение нескольких дней наши белорусские коллеги разберутся с этой ситуацией и отпустят граждан России».

Как добавил пресс-секретаря Владимира Путина, арест сразу 33 российских граждан как-то непохоже на «союзнические отношения».

Напомним, ранее мы писали, что в Кремле прокомментировали задержание в Беларуси боевиков из ЧВК «Вагнера».