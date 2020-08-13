Лукашенко согласился на все условия Путина: Соловей сделал тревожное заявление

За рубежом
Ольга Гергелюк0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Президент Республики Беларусь и руководитель РФ провели телефонный разговор. Речь шла о ситуации в РБ и о дальнейшем взаимодействии между странами.

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото — dw.com

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил российский историк, политолог Валерий Соловей, передает НБН.

По словам историка, главы государств обсудили ситуацию в Республике Беларусь и будущее Союзного государства двух стран. Соловей пишет, что в ходе разговора Лукашенко согласился на все условия руководителя РФ Владимира Путина по Союзному государству.

Кроме того, историк добавил, что в Москву Лукашенко лететь не планировал, все важные вопросы он обсудил с Путиным в телефонном режиме.

«Лукашенко полностью согласился на все предложения руководителя Кремля по Союзному государству», — пишет Соловей.

Сегодня два восточноевропейских «вождя» по телефону обсуждали ситуацию в Белоруссии и дальнейшее взаимодействие….

Gepostet von Valery Solovei am Mittwoch, 12. August 2020

Ранее мы сообщали, что Валерий Соловей призвал россиян выходить на акции. 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

У берегов Франции горело судно с тысячей людей на борту

Елена Азамаева

В бельгийском порту обнаружили партию кокаина на 100 млн евро

Елена Азамаева
Парад в РФ

Челябинск выступил против Путина: подробности смелого заявления местных властей о параде Победы

Родион Власов

Добавить комментарий