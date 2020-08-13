Россия может попасть под новые санкции: Европарламент вмешался в план Кремля по Беларуси

Депутаты Европарламента начали открыто выражать свое недовольство насчет позиции Российской Федерации в отношении Беларуси. Яцек Сариуш-Вольский призвал коллег выступить за введение новых санкций против РФ из-за протестов в Беларуси.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «МК».

Представитель Европарламента уверен, что именно Россия ответственна за протесты в Беларуси. Эту ситуацию он описал так: «Наказывать нужно человека, а не меч». Он считает, что Россия манипулирует ситуацией в Беларуси для своей выгоды. Санкции помогут защитить Беларусь от силового вмешательства России.

«Я думаю, что белорусы могут самостоятельно идти по демократическому пути развития, но для этого нужно нейтрализовать влияние РФ. Полагаю, что существует реальная угроза вмешательства России или даже аннексии», — заявил Яцек Сариуш-Вольский в эфире Polskie Radio.

Стоит отметить, что Министр обороны Польши Мариуш Блащак публично заявлял, что белорусы нуждаются в поддержке ради сохранения тенденции движения общества к свободе.

Напомним, как сообщалось ранее, сепаратисты гордятся большой победой: «мэр» Горловки рассказал о важных изменениях в отношениях с Киевом.