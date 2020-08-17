Колона российский автозаков двигается к границе РФ с Беларусью — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Российской Федерации запечатлели колону грузовых автомобилей «Урал» и «КамАЗ» на трассах, которые ведут к границе с Беларусью. Примечательно, что ни номеров, никаких-либо других опознавательных знаков на автомобилях не было.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

В частности, на участке дороги между Питером и Псковом было замечено колону из 30-40 грузовых автомобилей, а также несколько военных внедорожников. По подсчетам СМИ, во всех этих автомобилях могло находиться не меньше 600 бойцов.

Едут в Белоруссию? На дороге Петербург — Псков заметили колонну автозаков без номеров https://t.co/j1J9rbiUr3 pic.twitter.com/xAdjuTWiMx — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) August 16, 2020

Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9 — vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020

Также военные автомобили без опознавательных знаков запечатлели на дороге Москва-Минск.

Напомним, ранее мы сообщали, что РФ введет войска в Беларусь.