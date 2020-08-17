Колона российский автозаков двигается к границе РФ с Беларусью — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

За рубежом
Христина Качоровська0
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Жители Российской Федерации запечатлели колону грузовых автомобилей «Урал» и «КамАЗ» на трассах, которые ведут к границе с Беларусью. Примечательно, что ни номеров, никаких-либо других опознавательных знаков на автомобилях не было.

Колона автозаков в РФ
Колона автозаков в РФ. Фото — twitter.com/fontanka_news

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

В частности, на участке дороги между Питером и Псковом было замечено колону из 30-40 грузовых автомобилей, а также несколько военных внедорожников. По подсчетам СМИ, во всех этих автомобилях могло находиться не меньше 600 бойцов.

 

Также военные автомобили без опознавательных знаков запечатлели на дороге Москва-Минск.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что РФ введет войска в Беларусь.


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