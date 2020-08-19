Поставил на это ящик пива: Жириновский рассказал, когда Беларусь войдет в состав России

За рубежом
Ольга Гергелюк0
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Депутат Госдумы РФ, лидер «ЛДПР» Владимир Жириновский считает, что Республика Беларусь войдет в состав РФ до конца 2020 года. Политик настолько убежден в этом, что решил побиться об заклад.

Владимир Жириновский
Владимир Жириновский. Фото — sport-express.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Жириновского.

Скандально известный российский политик рассказал, что он поспорил с журналистом радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, что до конца 2020 года РБ станет частью России. Лидер «ЛДПР» поставил на это ящик пива.

Фото — Telegram-канал Владимира Жириновского.

Стоить отметить, что ранее одиозный политик допустил введение российских войск на территорию РБ. По его словам, это может произойти в том случае, если границу Беларуси переступят солдаты НАТО. Кроме того, Жириновский посоветовал Лукашенко приехать в Кремль к руководителю РФ Владимиру Путину и попросить прощения  за «неправильную внешнюю политику».

Ранее мы сообщали, что Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко. 

 

 


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