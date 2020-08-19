Поставил на это ящик пива: Жириновский рассказал, когда Беларусь войдет в состав России

Депутат Госдумы РФ, лидер «ЛДПР» Владимир Жириновский считает, что Республика Беларусь войдет в состав РФ до конца 2020 года. Политик настолько убежден в этом, что решил побиться об заклад.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Жириновского.

Скандально известный российский политик рассказал, что он поспорил с журналистом радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, что до конца 2020 года РБ станет частью России. Лидер «ЛДПР» поставил на это ящик пива.

Стоить отметить, что ранее одиозный политик допустил введение российских войск на территорию РБ. По его словам, это может произойти в том случае, если границу Беларуси переступят солдаты НАТО. Кроме того, Жириновский посоветовал Лукашенко приехать в Кремль к руководителю РФ Владимиру Путину и попросить прощения за «неправильную внешнюю политику».

Ранее мы сообщали, что Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко.