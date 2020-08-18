Жириновский заговорил о введении российских войск на территорию Беларуси: политик назвал главное условие

Депутат Госдумы РФ, лидер «ЛДПР» Владимир Жириновский не исключает введение российских войск на территорию Республики Беларусь. По словам скандально известного политика, Москва может пойти на этот шаг в том случае, если границу РБ переступят солдаты НАТО.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Российский Диалог».

Владимир Жириновский допускает введение войск РФ на территорию Республики Беларусь. По его словам, Кремль в данной ситуации будет исходить из действий со стороны Запада. По словам российского политика, если же, возникнет угроза ввода в РБ войск НАТО, тогда РФ может ввести свои войска на территорию соседней страны. Жириновский заявил, что он лично поддержит данное решение. Одиозный политик вспомнил события 1999 года в Приштине (с 2008 года – столица частично признанной Республики Косово. ред.).

«Ввод войск возможен, если туда будут введены подразделения НАТО. Как в Приштине 1999 года: мы совершили марш-бросок и прибыли на аэродром раньше», — заявил лидер «ЛДПР».

Кроме того, Жириновский начал «советовать» руководителю РБ Александру Лукашенко, как остаться у власти. Российский политик заявил, что Лукашенко должен лично приехать в Москву к хозяину Кремля Владимиру Путину и просить прощения за «неправильную внешнюю политику». Также, депутат Госдумы заявил, что Лукашенко должен признать Россию главным союзником РБ.

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