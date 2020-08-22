Напряженная ситуация на границе: Лукашенко привел войска Беларуси в полную боевую готовность

Президент Беларуси провел совещание с силовиками, на котором огласил свое «самое серьезное решение за 25 лет».

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «TUT.by«.

«Это впервые за 25 лет нам пришлось принять это решение. Самое серьезное… Мы приводим в полную боеготовность на Вооруженные силы. Мы перебрасываем войска на западное направление».

Как отметил «бацька», помимо протестов внутри страны, появился ещё один «внешний враг». В частности, отметил Лукашенко, к границе РБ «шевелятся» войска НАТО:

«Мы наблюдаем за серьезными ситуациями. Помимо того, что у нас проблемы внутри страны, так теперь и НАТО появилось около наших границ со стороны Польши и Литвы».

Лукашенко снова отметил, что ситуация в Беларуси «раскачивают внешние враги»:

«Они хотят отвлечь нас от наших внутренних проблем и делают напряженную обстановку на границе».

По его мнению, цель его оппонентов — «отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе». Лукашенко также заявил об опасности со стороны НАТО и поручил защитить Гродно.

Напомним, ранее мы писали, что Украина усилила охрану на границе с Беларусью.