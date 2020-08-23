России угрожает серьезная опасность – Путин согласовал с Лукашенко ответные меры против Запада

Глава Российской Федерации обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко план по «защите от общих противников». Лукашенко лично подчеркнул, что он дошел до общего мнения с Путиным в плане того, что события в Беларуси несут угрозу и для Кремля.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «Белта».

Александр Лукашенко в ходе своего выступления на митинге в Гродно заявил, что противники «травят» его государство, чтобы в будущем использовать Беларусь для мощного удара по РФ. Согласно его слов, Путин тоже верит в такое развитие событий и потому готов оказывать поддержку Лукашенко.

«Я часто слышу, как в российских СМИ переживают о будущем Беларуси, но скажу так, что переживать им нужно не за Беларусь, а за Россию. Беларусь травят сейчас, чтобы потом наброситься на Россию. Это вражеский трамплин, который мы должны разрушить. Таково наше общее мнение с Владимиром Путиным». – сказал Лукашенко.

Напомним, как сообщалось ранее, украинцы смогли лично пообщаться с Пушилиным: «глава ДНР» готовится к важным изменениям на Донбассе.