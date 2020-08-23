Украинцы смогли лично пообщаться с Пушилиным: «глава ДНР» готовится к важным изменениям на Донбассе

Самопровозглашенный глава «ДНР» Денис Пушилин совершил рабочий визит в Новоазовский край и лично столкнулся с проблемами жителей «республики». Лидер сепаратистов посетил дворец культуры, объекты «госпредприятия Заря Агро» и школу, которая восстанавливается после обстрелов.

Об этом сообщили сепаратистские СМИ, передает «НБН».

Пушилин подчеркнул высокий уровень современной модернизации в аграрном секторе посещенного участка «республики». Предприятие «Заря Агро» введено в эксплуатацию в 2014 году и стабильно продолжает работать, выпуская в год 11-13 тысяч тонн различных зерновых культур.

В селе Красноармейское Пушилин увидел, как проходит процесс восстановления школы после обстрелов. Отмечается, что учебный год уже скоро начнется, но работы по реконструкции еще много. Пушилин выразил надежду, что «республика» успеет справиться с запланированными ремонтными работами до конца лета.

«Глава ДНР» провел несколько встреч с мирными жителями «ДНР». Он выслушал их проблемы, основными из которых выявились следующие: крайне плохие дороги в отдельных участках, перебои или отсутствие водоснабжения, неопределенность в плане будущих карантинных ограничений и нового учебного года.

Напомним, как сообщалось ранее, новая угроза для Украины со стороны РФ: эксперт рассказал, чего ждет Кремль перед атакой.