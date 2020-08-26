Будут просить нас стать частью России — Жириновский снова отличился высказыванием о Беларуси

Скандальный российский политик внезапно заявил, что Александр Лукашенко протянет на посту президента РБ ещё год-два.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал Жириновского.

«Трудно быть самостоятельным независимым государством. Для этого у них нет денег. Я думаю, Александр Лукашенко пробует президентом независимой Беларуси ещё год… Максимум два. А после они, как страны Балтии в 1940 году, будут просить Москву стать частью России».

Владимир Жириновский добавил, что объединение может быть и таким, чтобы сперва едиными стали важные госорганы:

«Пусть висят два флага… Но пусть будет одна железная дорога, одна армия, одна система связи, одна национальная валюта».

Напомним, ранее мы писали, что Жириновский обратился к Лукашенко.