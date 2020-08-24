Иначе вас ждет печальная судьба — Жириновский обратился к Лукашенко с деловым предложением

На фоне беспорядков в Беларуси депутат Госдумы Российской Федерации Владимир Жириновский обратился к президенту РБ Александру Лукашенко с неожиданным предложением. Жириновский хочет, чтобы Беларусь вошла в состав РФ, а Лукашенко стал вице-премьером в сфере сельского хозяйства.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Жириновский заявил, что Беларусь должна войти в состав России на правах шести новых российских областей. Он выразил уверенность, что если Лукашенко не решится на такой «компромисс» с РФ, то его может ждать печальная судьба.

«Конечно Лукашенко наскучил своему народу, но прозападные политики намного хуже. Разговаривают уже на английском и вешают флаги ЕС. Если Лукашенко откажется принимать условия России, то его будет ждать такая же печальная судьба, как Пиночета», — сказал Жириновский.

Он подчеркнул, что России выгодно оставить Лукашенко, но лишь на выше указанных условиях.

Напомним, как сообщалось ранее, это главная цель Путина на Донбассе – Кравчук предупредил украинцев о серьезной угрозе.