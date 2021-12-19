Как информирует «НБН» со ссылкой на LRT, в министерстве национальной обороны Литвы заявили, что готовы поддержать украинское государство.

Глава ведомства Арвидас Анушаускас отметил, что его страна готова передать вооружение летального типа для нужд Вооруженных сил Украины. Чиновник заявил об этом во время совместного брифинга с главой Министерства обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, который состоялся на территории Литвы (в городе Рукле).

Цитата из заявления Анушаускаса:

«Нужно всесторонне оказать Украине поддержку. Наша страна, Литва, готова к этому. В частности, мы готовы передать для нужд Вооруженных сил Украины летальное оружие».

При этом военный чиновник не стал уточнять деталей, точнее не сказал о том, какое именно оружие в Литве готовы поставить Украине.

Он добавил:

«Я не стану давать пока прямой ответ. Почему? – Потому что это вопрос сногостороннего соглашения. Ведь в этот процесс вовлечено не одно государство, а несколько. К примеру, не только тот, кто поставляет, и тот, кто получает, но также и поставщики и производители».

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что Столтенберг высказался относительно возможности компромисса с Россией.