Журналисты «Радио Свобода» сделали сюжет о жителях Москвы, которые столкнулись с отсутствием газифицирования. Молжаниновский район российской столицы состоит из деревень, которые присоединили к Москве еще в 90-е годы, однако в частные дома за 30 лет так и не провели газ.

Из-за отсутствия голубого топлива москвичи вынуждены использовать для обогрева уголь и дрова. Жители столицы не могут провести себе газ, поскольку это дорогостоящая процедура. Отказываются выделять на газифицирование района 6 миллионов рублей и местные власти, информирует «НБН».

Жалуясь на условия проживания в Москве, россиянка в интервью вспомнила о своих родственниках в соседней стране. Жительница столицы РФ утверждает, что у ее родных в Украине, куда поставляют голубое топливо из России, нет проблем с газом. В то же время москвичи, проживающие недалеко от Красной площади, оказались без газового отопления. На днях в СМИ попал фрагмент интервью, в котором россиянка объяснила, почему у ее страны нет шансов на победу в войне с Украиной. Девушка рассказала неудобную правду, о которой не говорят власти и телевидение РФ.