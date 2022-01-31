В Сети появилось видео, в котором российская девушка высказывается относительно вероятной войны с соседней страной. По ее мнению, армию Российской Федерации ожидает провал в случае боевых действий с Украиной, информирует «НБН».

Россиянка честно ответила на вопрос относительно того, кто победит в войне, она убеждена, что российские военнослужащие будут вынуждены отступить. По ее словам, армию России ожидает крах, поскольку в военный конфликт вмешаются другие страны, став на сторону украинцев. В такой ситуации против РФ выступит единым фронтом весь мир.

Девушка не смогла не отметить, что с 2014 года Вооруженные силы Украины стали сильнее и хорошо подготовились к вероятным атакам на свою страну.

Соответствующие кадры заявления российской гражданки опубликовал в своем блоге в Twitter офицер Анатолий Штефан. Нетипичная позиция представительницы страны-оккупанта удивила украинца.

Отметим, что сейчас известные личности в России начали собирать голоса против войны с Украиной. Не поддержали военный конфликт между странами, артисты, политики, режиссеры, журналисты и другие лидеры мнений в РФ.