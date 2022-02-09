Об этом сообщает «НБН».

В среду, 9 февраля стало известно о том, что депутат Госдумы РФ, лидер российской партии «ЛДПР» Владимир Жириновский попал в больницу с диагнозом коронавирус. У скандального политика поражены легкие.

При этом в партии российского парламентария заявили, что якобы с Жириновским все нормально.

Однако источники российских СМИ говорят о том, что несменный лидер «ЛДПР» в критическом состоянии. Российское издание «РБК» пишет, что подхватившему коронавирусную инфекцию Жириновскому никто не дает никаких гарантий.

«Все осложняют сопутствующие болезни», — пишет СМИ.

Также, по данным информированных источников, депутат Госдумы сейчас находится на ИВЛ.

РосСМИ обратились за комментарием к сыну политика – Игорю Лебедеву, однако он не ответил на звонки. Поэтому узнать какую-либо информацию от сына российского парламентария журналистам не удалось.

Кроме того, журналист Александр Сотник в своем Telegram-канале пишет, что у скандального политика сильно поражены легкие – на 75%. Он заявил, что лидера «ЛДПР» в таком тяжелом состоянии могут отправить лечиться за границу – в Германию или Израиль.

К слову, Жириновский сделал рекордное в РФ количество прививок от коронавируса.