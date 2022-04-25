Как информирует «НБН» со ссылкой на российские СМИ, в Министерстве чрезвычайных ситуаций России сообщили, что в Брянске произошел пожар на нефтебазе. В это же время местные жители информируют, что возгоранию предшествовали сильные взрывы.

Цитата из сообщения МЧС России:

«25 апреля текущего года в 02 часа ночи в оперативную дежурную смену ГУ МЧС РФ поступила информация о пожаре по адресу: город Брянск, Фокинский район, проспект Московский. К месту чрезвычайного происшествия были направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу пожара. По прибытию на место возгорания было установлено, что горит территория нефтебазы».

В МЧС России добавили, что в настоящее время дальнейшая информация уточняется.

Как известно, Брянская область находится на границе с Украинским государством.

Ранее в Сети было обнародовано видео пожара одного из главных исследовательских институтов Минобороны России.